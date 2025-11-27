uma parceria com o Jornal Expresso

Morreu Manuel da Rosa, ex-presidente da Junta de Freguesia da Parreira
Manuel da Rosa - foto DR

Morreu Manuel da Rosa, ex-presidente da Junta de Freguesia da Parreira

Manuel Maria da Rosa faleceu aos 86 anos. Foi presidente da Junta de Freguesia da Parreira entre 2000 e 2005.

Manuel Anastácio Maria da Rosa, ex-presidente da Junta de Freguesia da Parreira, no concelho da Chamusca, faleceu aos 86 anos. A União de Freguesias de Parreira e Chouto manifestou o seu pesar pelo falecimento do ex-autarca. “Manuel Anastácio deixou à freguesia um legado notável, marcado pela sua dedicação e compromisso com a sua terra”, lê-se num comunicado da autarquia, que acrescenta ter decretado dois dias de luto na freguesia, a cumprir nos dias 19 e 20 de Novembro, com a colocação das bandeiras a meia-haste nos edifícios da Junta de Freguesia da Parreira e da Junta de Freguesia do Chouto.
A missa de corpo presente realiza-se na Igreja da Parreira, na quinta-feira, 20 de Novembro, pelas 11h00, seguindo depois para o cemitério local.

Morreu Manuel da Rosa, ex-presidente da Junta de Freguesia da Parreira
