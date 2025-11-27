Vereadora do Chega em Azambuja engana-se a votar proposta

Ana Sofia Pires absteve-se mas queria ter votado contra a proposta de ratificação de actos praticados pelo presidente na área do Urbanismo. Justifica “lapso” com falta de experiência.

A vereadora do Chega na Câmara de Azambuja, Ana Sofia Pires, votou, por engano, a proposta de ratificação de actos praticados pelo presidente no período de gestão limitada, na área do Urbanismo, tendo-se abstido. A proposta, posta a deliberação na reunião de 3 de Novembro, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, CDU e as abstenções do PSD e Chega. Ana Sofia Pires fez saber na reunião pública de 18 de Novembro que se enganou no sentido de voto e que no final da reunião pediu para que fosse feita alteração, o que não foi possível. “Por lapso meu e por ser tudo novidade e falta de alguma destreza no levantamento do braço aquando da votação do ponto sete gostaria de manifestar que o voto seria um voto contra”, disse. Pela primeira vez a integrar um executivo municipal, depois de a cabeça-de-lista do Chega, Inês Louro, ter apresentado renúncia ao mandato, Ana Sofia Pires era a número dois da lista daquele partido à Câmara de Azambuja.