Voto de pesar em Torres Novas pelo falecimento de Bertino Coelho Martins

O executivo da Câmara Municipal de Torres Novas aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento de Bertino Coelho Martins, que morreu no dia 14 de Novembro, na véspera de completar 98 anos. As cerimónias fúnebres, que decorreram em Santarém, onde residia, contaram também com a presença do presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques.

“O Município de Torres Novas manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Bertino Coelho Martins, natural da freguesia de Lapas, personalidade maior da cultura ribatejana e figura que marcou de forma indelével a vida cultural, social e política da nossa região. O seu desaparecimento, na véspera de completar 98 anos, priva-nos de um homem cuja obra se confunde com a própria identidade do Ribatejo”, lê-se na nota informativa divulgada pelo município.

Bertino Coelho Martins, figura incontornável da cultura ribatejana, fez grande parte da sua vida em Santarém, onde, entre outros cargos e afazeres, foi responsável pela biblioteca municipal e também presidente da Junta de Freguesia de Marvila, no final do século XX. Personagem multifacetada e figura respeitada no mundo da música e das danças e cantares tradicionais, viu o percurso reconhecido com a atribuição do seu nome a uma rua de Santarém quando cumpriu o 80º aniversário.