 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
Agrediu bombeiro em Alverca e acabou detido

Agrediu bombeiro em Alverca e acabou detido

Um homem de 34 anos foi detido pela PSP em Alverca suspeito da prática de um crime contra a autoridade pública, após um episódio de violência que teve início com a agressão a um bombeiro. Segundo informa a Polícia de Segurança Pública, os agentes deslocaram-se ao local dos desacatos após terem sido alertados para a ocorrência. À chegada encontraram o suspeito num estado agressivo e exaltado, adoptando um comportamento hostil face à presença policial. Com o objectivo de restabelecer a ordem e acalmar a situação, os polícias formaram uma barreira de segurança em torno do bombeiro que estava a ser vítima da agressão. Mesmo com a presença policial, o homem ignorou as indicações e advertências dadas pelos agentes e ameaçou verbalmente os elementos da PSP, tendo avançado sobre eles e empurrado os agentes com a intenção de os agredir, o que levou à sua detenção imediata.

