Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros recolhe alimentos
A União Recreativa e Desportiva da Atalaia, em conjunto com o Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros, está a recolher bens alimentares para famílias carenciadas. A recolha será feita em cada escola do agrupamento entre os dias 17 de Novembro e 2 de Dezembro. A distribuição dos alimentos ficará a cargo da colectividade com o apoio da Misericórdia.
Os bens essenciais a ter em conta são massas, arroz, enlatados (feijão, grão, salsichas), conservas (atum, sardinhas), sumos, leite, farinha, açúcar e bolachas. Vão ainda ser recolhidos produtos de higiene pessoal como sabonete, champô, detergentes da loiça e roupa, pastas e escova de dentes.
