Edição de 2025-11-27
Ameaçava mulher com armas

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP apreendeu várias armas a 17 de Novembro, no âmbito de uma denúncia de violência doméstica no concelho, classificada como sendo de risco elevado para a vítima. No âmbito das diligências, os polícias dialogaram com a vítima, que revelou que o suspeito possuía armas de fogo na sua residência e que já a teria ameaçado anteriormente com as mesmas. Após confrontação, o suspeito confirmou a posse das armas embora tenha negado tratar-se de armas de fogo. Durante as diligências para localizar os objectos foi possível apreender uma arma de plástico e uma arma de metal, de ar comprimido, calibre 177. O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

