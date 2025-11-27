uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.11.27

Apoio de 30 mil euros para Cruz Vermelha de Aveiras de Cima comprar ambulância

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou, na reunião de 18 de Novembro, a atribuição de um apoio no valor de 30 mil euros para ajudar a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) na compra de uma ambulância. A proposta, apresentada pela vereadora responsável pelo pelouro da Protecção Civil, Ana Coelho (PS), foi aprovada por unanimidade. O pedido surgiu por parte da delegação de Aveiras de Cima da CVP, que solicitou apoio para poder adquirir uma ambulância Tipo A2 que custa 59.866 euros. Durante a apresentação da proposta, a vereadora destacou o apoio da protecção civil às instituições que actuam diariamente no socorro à população no concelho de Azambuja. A vereadora do PSD, Margarida Lopes, realçou o voto a favor por parte do seu partido. “Estamos a dar cumprimento ao que dissemos no último ano, os vereadores do PSD estarão sempre disponíveis para apoiar quer a Cruz Vermelha quer os bombeiros”, disse.

