 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
Edição de 2025.11.27
Câmara da Chamusca vai apoiar campos de férias das juntas de freguesia
Executivo da Chamusca, liderado pelo socialista Nuno Mira - foto O MIRANTE

A Câmara Municipal da Chamusca vai atribuir apoios às juntas e uniões de freguesia do concelho. A medida foi apresentada na última sessão camarário, realizada na quarta-feira, 19 de Novembro, e aprovada por todos os elementos do executivo municipal.
Ficou definido contemplar a União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande com a atribuição de um apoio no montante de 1.200 euros para a realização do seu campo de férias. No caso da União das Freguesias da Parreira e Chouto o montante vai ser de 5.500 euros. Por último, em relação à Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, vão ser atribuídos 517 euros para a realização do campo de férias. As verbas vão ser utilizadas para pagamento a monitores, realização de actividades, entre outras.
O executivo, liderado pelo socialista Nuno Mira, adiantou também que se encontra disponível para apoiar outros campos de férias, nomeadamente os de Natal, caso existam e respeitem as normas habituais.

