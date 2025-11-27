Câmara da Chamusca vai pedir orçamento a empresas para realizar eventual auditoria externa

Executivo municipal da Chamusca concordou em pedir orçamento a três empresas do sector para conhecer valores da realização de uma auditoria externa. Não é certo que se avance, uma vez que as contas da autarquia estão consolidadas.

João Careca, revisor oficial de contas que trabalha há vários anos com o município da Chamusca, esteve na última sessão camarária para explicar como se procedem as auditorias às contas depois de um pedido de esclarecimentos do executivo municipal. Apesar de ainda não ser certo que a câmara vai avançar com uma auditoria externa, ficou definido que vão ser pedidos orçamentos a três empresas para o efeito, embora se saiba já que uma auditoria externa a um mandato de quatro anos não deverá custar menos de 50 mil euros. Resta saber se o município está disponível para gastar essa verba ou se vê necessidade em realizar a auditoria, uma vez que as contas, aparentemente, estão bem consolidadas.

João Careca explicou que o mais comum é realizarem-se auditorias específicas a determinada área. “Fazer auditoria a um mandato normalmente não se faz”, referiu. Os vereadores da oposição referiram que o pedido de auditoria externa “não tem nada a ver com duvidar dos serviços. Só queremos saber se está tudo certo e o que se passou durante o mandato. É só para ficarmos confortáveis, sobretudo o presidente da câmara”, afirmou Rui Martinho.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, tomou notas e ficou de pedir orçamento a três empresas do sector para comparar os valores e perceber se existe cabimento financeiro para realizar uma auditoria externa a quatro anos de actividade municipal.