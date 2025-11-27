uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-11-27
Dádivas de sangue em Santarém e Pernes em Dezembro

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 5 e 19 de Outubro, entre as 15h00 e as 19h30. Também em Santarém, mas nas instalações da GNR na Rua Tenente Valadim, vai acontecer outra dádiva de sangue no dia 10, das 09h00 às 13h00. Já no dia 14 de Dezembro, é a vez da Escola D. Manuel I, em Pernes, receber nova campanha de recolha de sangue organizada pelo mesmo grupo, a ter lugar entre as 09h00 e as 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

