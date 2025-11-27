uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-27
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.27 1ª página Sociedade Detido por furto e com passaporte f ...

Detido por furto e com passaporte falso em Abrantes

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um homem de 54 anos, detido por furto pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Abrantes e que se encontrava em situação ilegal no país e na posse de passaporte falso, ficou em prisão preventiva, informou o comando de Santarém daquela força policial. Em comunicado, a PSP adianta que a detenção ocorreu no dia 12 de Novembro, na sequência de diligências relacionadas com um furto, durante as quais foram apreendidos passaportes falsos pertencentes ao suspeito, à mulher e a um dos filhos.
Segundo a PSP, o homem estava em situação irregular em território nacional, tendo sido presente à autoridade judiciária, que aplicou a medida de coacção de prisão preventiva, a mais gravosa. A mulher, de 22 anos, também em situação ilegal em Portugal, foi igualmente detida e, após ser ouvida pela autoridade judiciária, foi determinada a sua condução a um Centro de Instalação Temporária. Os dois filhos do casal, com oito meses e três anos, não estavam registados em qualquer país e não tinham qualquer documento de identificação, tendo sido encaminhados para um centro de acolhimento.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...