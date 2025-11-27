Excesso de velocidade e estacionamento abusivo preocupa autarcas do Entroncamento

Tema foi levantado pelo vereador Ricardo Antunes, que alertou para comportamentos inadequados que já se estão a tornar normais na cidade do Entroncamento.

Na reunião de câmara do Entroncamento de 18 de Novembro o vereador Ricardo Antunes (PS) mostrou preocupação sobre o aumento de queixas de moradores relacionadas com excesso de velocidade e estacionamento abusivo em várias zonas da cidade. O autarca explicou que tem recebido reclamações frequentes sobre condutores que ultrapassam os limites de velocidade e defendeu a necessidade de soluções estruturadas para toda a cidade para evitar que os comportamentos se repliquem para outras ruas após intervenções pontuais.

O autarca chamou ainda a atenção para uma situação específica na Rua Ferreira Mesquita, onde constatou estacionamento irregular ao longo de toda a semana, incluindo sobre a ciclovia e zonas pedonais. Segundo o vereador, há viaturas a ocupar espaços não destinados a estacionamento, incluindo casos em que os próprios moradores colocam objectos para “guardar” lugar, o que coloca em risco as infraestruturas municipais.

O presidente da câmara municipal, Nelson Cunha (Chega), reconheceu os problemas e afirmou que a PSP local tem realizado acções para combater estas práticas, mas garantiu que serão necessárias novas medidas. “Tem de se começar a pensar em outras medidas para além de lombas, pois estas têm impacto negativo acrescido nos veículos de emergência, como os bombeiros”, salientou. O autarca avançou que o município pretende discutir soluções com a polícia, incluindo possíveis investimentos previstos no orçamento municipal, como a instalação de radares de velocidade. Quanto ao estacionamento irregular, o presidente admitiu que também já interveio e conversou com o comandante da PSP sobre reforço policial em algumas situações, mencionando a Praça Salgueiro Maia como uma das zonas mais críticas.