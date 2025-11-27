uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
Sociedade Fórum Social de Ourém realiza-se no ...

Fórum Social de Ourém realiza-se no cineteatro

O Fórum Social arranca na quinta, 27 de Novembro, e termina no dia seguinte, no Teatro Municipal de Ourém, numa iniciativa da Câmara de Ourém dirigida aos profissionais e entidades do sector social. O primeiro dia é dedicado ao tema “Acção Social”, com foco no planeamento estratégico, intervenção comunitária e gestão de projectos. O segundo dia aborda a temática “Olhares sobre a violência: caminhos de intervenção com vítimas”, reunindo especialistas e testemunhos na área da violência doméstica, divulgou a autarquia.

