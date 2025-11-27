GNR de Santarém regista 32 detenções e 106 acidentes

O Comando Territorial de Santarém da GNR divulgou o balanço da actividade operacional que decorreu entre 17 e 23 de Novembro. Durante este período foram efectuadas 32 detenções, das quais 12 por condução sob o efeito do álcool, cinco por desobediência, quatro por condução sem carta, duas por crimes relacionados com caça, uma por tráfico de droga e uma por detenção de armas proibidas. A nível rodoviário há a registar 106 acidentes, números que reforçam a importância do trabalho de prevenção e fiscalização realizado diariamente pelas forças de segurança. Foram ainda registados 487 actos de contra-ordenação rodoviária, dos quais 68 por falta de inspecção, 36 relacionadas com tacógrafos, 21 por falta de seguro, 19 por excesso de peso e 17 por uso indevido do telemóvel durante a condução.