uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-27
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.27 1ª página Sociedade Luzes de Natal já brilham em Santar ...

Luzes de Natal já brilham em Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As iluminações decorativas de Natal já estão ligadas em Santarém desde o final da tarde de sexta-feira, 21 de Novembro. “Este ano, mais cedo do que o habitual a pensar em todos nós e no nosso comércio local, que merece todo o apoio nesta época tão especial”, referiu o presidente do município, João Leite, que com vereadores do executivo e outras pessoas percorreu algumas das ruas da cidade. No próximo fim-de-semana é inaugurada mais uma edição do Reino de Natal, no Jardim da Liberdade, onde não vai faltar a animação.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...