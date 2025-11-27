Luzes de Natal já brilham em Santarém

As iluminações decorativas de Natal já estão ligadas em Santarém desde o final da tarde de sexta-feira, 21 de Novembro. “Este ano, mais cedo do que o habitual a pensar em todos nós e no nosso comércio local, que merece todo o apoio nesta época tão especial”, referiu o presidente do município, João Leite, que com vereadores do executivo e outras pessoas percorreu algumas das ruas da cidade. No próximo fim-de-semana é inaugurada mais uma edição do Reino de Natal, no Jardim da Liberdade, onde não vai faltar a animação.