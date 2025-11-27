uma parceria com o Jornal Expresso

Mimos de Natal em Ourém para realizar os desejos das crianças

O município de Ourém está a desenvolver uma acção de solidariedade que tem como objectivo realizar os desejos de Natal das crianças do concelho. Na época natalícia que se avizinha, onde o espírito solidário sobressai em prol do bem comum, a autarquia promove o projecto “Mimos de Natal” e dá uma oportunidade à comunidade de apadrinhar uma criança e oferecer-lhe o presente que ela deseja, contribuindo para um Natal mais feliz e repleto de sorrisos. Para o efeito, os interessados deverão consultar a plataforma “Mimos de Natal” e seleccionar a criança que pretendem apadrinhar, entregando depois o presente em causa no Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém, até ao dia 5 de Dezembro. Qualquer munícipe ou empresa do concelho pode apadrinhar uma criança e oferecer o presente que a mesma desejou, levando o espírito de Natal até junto de quem mais necessita e proporcionando momentos de enorme alegria. O projecto “Mimos de Natal” destina-se a crianças dos 0 aos 12 anos que integram famílias acompanhadas pelos Serviços de Intervenção Social do Município, Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, Rendimento Social de Inserção e Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém.

