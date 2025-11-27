Muro cede ao mau tempo em Povos

Na Travessa dos Ferreiros, em Povos, Vila Franca de Xira, aconteceu uma derrocada de terras devido às fortes chuvadas. Um muro acabou por ceder ao mau tempo, num terreno particular que tinha uma casa em ruínas. Os moradores lamentaram o sucedido, mas referiram que o episódio já se adivinhava dada a degradação do espaço. De acordo com a Protecção Civil Municipal, não se registaram danos físicos e os destroços foram removidos da via pública no próprio dia. O local foi sinalizado e o proprietário do terreno deverá ser notificado pelo município. Um carro que estava estacionado junto ao muro escapou das pedras por pouco, conforme se vê na fotografia.