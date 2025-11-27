uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
Edição de 2025.11.27 Sociedade Olival em Abrantes é um dos grandes motores do desenvolvimento económico e social
Olival em Abrantes é um dos grandes motores do desenvolvimento económico e social
Em Abrantes há um projecto que pretende recuperar 10 mil oliveiras - foto DR

No dia 26 de Novembro celebra-se o Dia Mundial da Oliveira, uma data que pretende valorizar o contributo da oliveira para o desenvolvimento económico e social, a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental. A organização “Apadrinha Uma Oliveira”, nascida em Abrantes, pretende reforçar o seu compromisso com a preservação das oliveiras abandonadas e a valorização da cultura mediterrânica, sobretudo numa região como Abrantes, fortemente marcada pelo abandono agrícola e pela falta de renovação geracional no campo.
A “Apadrinha Uma Oliveira” é uma organização que surge precisamente para combater este abandono agrícola, que afecta cerca de 2.000 hectares de olival, o equivalente a 2.800 campos de futebol. Este abandono resulta, em grande medida, da dificuldade em garantir continuidade geracional nas actividades agrícolas. Através da recuperação do olival, a organização não só trabalha para preservar o património natural e a biodiversidade da região, como também está a contribuir para gerar emprego local, fixar população e promover uma economia sustentável a longo prazo, devolvendo valor produtivo e social a uma paisagem que é parte essencial da nossa identidade. “O Dia Mundial da Oliveira é uma oportunidade para lembrar que cada árvore abandonada pode renascer com o apoio da comunidade. A nossa organização pode ser vista como um gesto de esperança e de compromisso com o futuro”, afirma Jéssica Oliveira, responsável de comunicação da organização.
A organização desafia as pessoas, famílias e até empresas a apadrinhar uma oliveira. Através do site apadrinhaumaoliveira.org, basta seleccionar a oliveira que se quer apadrinhar. Depois de seleccionar a oliveira, esta poderá ser baptizada e visitada sempre que os padrinhos quiserem. No ano seguinte, os padrinhos recebem, como agradecimento, até dois litros de azeite virgem extra. Através destas contribuições anuais a organização forma uma equipa de agricultores, consegue fixar a população na zona e promove práticas de bom aproveitamento e conservação dos recursos naturais nos olivais. Apadrinha Uma Oliveira tem na sua missão a recuperação de dez mil oliveiras na região de Abrantes. Até ao momento já foram recuperadas quase cinco mil oliveiras com o apoio de mais de 170 padrinhos de diversos pontos do mundo.

