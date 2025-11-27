Passam quase mil veículos pesados por dia no centro da cidade do Cartaxo

Presidente da Câmara do Cartaxo sublinha que construção do parque para veículos pesados na Lapa vai reduzir tráfego na cidade, num investimento de cerca de 880 mil euros.

A Câmara do Cartaxo está a construir um parque de estacionamento para veículos pesados na Lapa, com o objectivo de retirar da cidade cerca de 900 camiões que atravessam diariamente zonas urbanas, disse à Lusa o presidente. João Heitor explicou que o projecto, dividido em duas fases, prevê inicialmente um espaço ordenado e com condições adequadas, incluindo marcações, entradas e saídas, e, numa segunda fase, áreas de apoio aos motoristas, como balneários, zona de refeições e videovigilância. “O objectivo é reduzir o trânsito de pesados dentro da cidade, onde não faz sentido passarem mais de 900 veículos por dia, sobretudo em zonas com escolas, centro de saúde e esquadra da polícia”, afirmou o autarca, referindo ainda que se trata de um investimento global próximo dos 880 mil euros.

O parque, com acessos à zona industrial, terá também estacionamento para ligeiros, permitindo aos motoristas deixar o camião e seguir para casa com o seu veículo pessoal. A obra, financiada pelo orçamento municipal, representa um investimento de cerca de 580 mil euros na primeira fase e 300 mil na segunda, e deve estar concluída até Março de 2026. “O parque vai permitir criar condições adequadas para os pesados, com organização, dimensões correctas e ângulos de manobra, algo que não existia no espaço improvisado que ocupavam no centro da cidade”, afirmou João Heitor, sublinhando que o local onde os camiões estavam será ocupado pelo novo centro de saúde.

O autarca adiantou que o modelo de gestão do parque poderá evoluir para incluir vigilância humana, caso haja interesse dos motoristas, garantindo maior segurança. “Alguns já manifestaram disponibilidade para pagar por um parque vigiado”, referiu. O parque ficará junto à zona industrial e terá acessos melhorados para quem vem da variante, beneficiando também as empresas já instaladas. “A integração com a zona industrial é fundamental e vamos melhorar os acessos, o que traz vantagens para a mobilidade e para a segurança”, sublinhou o líder do executivo municipal. O responsável reiterou ainda que com este investimento a câmara pretende melhorar a mobilidade, reduzir riscos em zonas urbanas e oferecer melhores condições aos profissionais do transporte rodoviário. “É uma solução que responde a uma necessidade evidente e que vai trazer benefícios para toda a comunidade”, concluiu João Heitor.