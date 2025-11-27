uma parceria com o Jornal Expresso

Polícia encerra estabelecimento de diversão nocturna em Santarém

Acção de fiscalização da PSP incidiu sobre o trânsito e espaços de diversão nocturna.

Uma acção de fiscalização rodoviária levada a cabo pela PSP de Santarém resultou na apreensão de um automóvel, uma detenção por condução em estado de embriaguez, 3 autos de apreensão de documentos e ainda autos de contra-ordenação por falta de inspecção periódica (1); por falta de seguro de responsabilidade civil válido (1); por falta de documentos (3); por falta de iluminação em conformidade (2); por alteração de características do veículo (4); por condução de veículo com carta caducada (2); por condução com carta estrangeira há mais de 185 dias (1).
A Polícia procedeu ainda à fiscalização de estabelecimentos, tendo determinado a medida cautelar de encerramento provisório de um espaço de diversão nocturna por falhas no sistema de videovigilância. Foram ainda levantados vários autos pela mesma razão. Oito vigilantes foram fiscalizados.
A acção, no dia 20 de Novembro, contou com a participação de efectivos de várias valências da PSP de Santarém, apoiados por equipas do Núcleo de Armas e Explosivos, Núcleo de Segurança Privada e Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço, bem como do Departamento de Segurança Privada da Direcção Nacional da PSP, tendo incidido sobre a fiscalização rodoviária, fiscalização de estabelecimentos de diversão nocturna diversos e a verificação de situações documentais e administrativas de estrangeiros. A PSP informa que continuará a realizar acções regulares e articuladas em todo o distrito, reforçando a prevenção da criminalidade, a segurança rodoviária e o cumprimento da lei.

