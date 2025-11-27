uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
Politécnico de Tomar promoveu inovação e transferência de tecnologia no II Encontro Regional INOVC+
II Encontro Regional INOVC+ no Politécnico de Tomar - Foto Facebook INOVC+

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) recebeu, nos dias 19 e 20 de Novembro, o II Encontro Regional INOVC+, integrado no projecto INOVC+ – Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia da Região Centro. Cofinanciado pelo CENTRO 2030, Portugal 2030 e pela União Europeia, o evento reuniu membros do consórcio, representantes institucionais e empresariais. Em debate estiveram os desafios tecnológicos enquanto motores de crescimento sustentável e o papel das parcerias estratégicas na construção de cidades inteligentes.
O primeiro dia da iniciativa incluiu mesas-redondas com diversos responsáveis empresariais da região, sessões temáticas, divulgação de casos de sucesso de transferência de tecnologia e reuniões de trabalho, num programa que reforçou a ligação entre ciência e tecido empresarial. No segundo dia, os participantes foram recebidos na Renova, onde decorreram reuniões internas e visitas técnicas, culminando numa sessão de encerramento com responsáveis do IPT e da UC Business. O encontro integrou ainda uma visita cultural ao Convento de Cristo, destacando a riqueza patrimonial da região. Ao longo das duas jornadas, o evento reafirmou o compromisso do IPT com a inovação colaborativa e com o fortalecimento do ecossistema regional, consolidando a Região Centro como referência nacional e internacional na transferência de conhecimento e tecnologia.

