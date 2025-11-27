uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
1ª página Sociedade

SMAS garantem medidas para reduzir inundações junto à estação de Alverca

Após as recentes inundações em Alverca, a Câmara de Vila Franca de Xira e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento asseguram que estão a reforçar a rede de drenagem e a separar as águas pluviais e domésticas. Os resultados só serão visíveis a médio prazo.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira afirma que tem tomado várias medidas para mitigar as inundações na Avenida Infante Dom Pedro, que dá acesso à estação de comboios de Alverca do Ribatejo. Em resposta a O MIRANTE, na sequência das inundações mais recentes, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS) referem que a capacidade de transporte da estação elevatória já foi aumentada, pela empresa Águas do Tejo Atlântico, tendo sido também instalado um descarregador de tempestade, de modo a evitar o extravasamento dos efluentes.
Paralelamente, os SMAS prosseguem o trabalho de segregação das redes de drenagem domésticas e pluviais, bem como a detecção de ligações indevidas e a sua correcção, com o objectivo de diminuir a afluência de águas pluviais às redes de águas residuais domésticas.
Devido à dificuldade na detecção das ligações indevidas e na separação das águas pluviais nos sistemas prediais, estas últimas da responsabilidade dos condomínios, os benefícios destas acções serão apenas percepcionados a médio prazo, acrescentam os SMAS.
“Todas estas acções reflectem-se numa diminuição da frequência das inundações naquela zona, sendo que, no entanto, quando se verificam fenómenos de elevada pluviosidade num curto espaço de tempo, o sistema implementado pode ficar pontualmente menos eficiente”, concluem.

