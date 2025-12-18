Aldeia Natal de Santa Cita regressa com três dias de magia e tradição

A Aldeia Natal de Santa Cita, no concelho de Tomar, transformou a localidade num mundo encantado, com música, espectáculos, circo, animação, mercado e actividades solidárias. Durante três dias, Santa Cita recebeu um Mercado de Natal, animação de rua, insufláveis, um presépio vivo, teatro da aldeia e o Pólo Encantado do Pai Natal, entre outros. Organizado pela comunidade local, com apoio da Junta de Freguesia de Asseiceira e de diversos parceiros, entre eles o município de Tomar, o tema da 5.ª edição - “pelos olhos das crianças” -, pretendeu “devolver ao público a autenticidade e a magia próprias da infância” nesta quadra natalícia. O Mercado de Natal contou com mais de 60 expositores, Aldeia das Fadas, Photo Booth gratuito e um carrossel artesanal. Todo o evento foi de entrada gratuita. Para assinalar a quadra natalícia e a realização do evento, desde o dia 1 de Dezembro que o parque central e as ruas da aldeia de Santa Cita estão engalanadas, numa iluminação preparada pelos próprios moradores.