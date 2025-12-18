uma parceria com o Jornal Expresso

Glenn Miller Orchestra toca músicas de Natal em Santarém

A lendária Glenn Miller Orchestra, uma das mais reconhecidas big bands do mundo, regressa a Portugal para um concerto único em Santarém, no dia 19 de Dezembro, às 21h30, no Teatro Sá da Bandeira. O espectáculo assinala também os 80 anos da morte de Glenn Miller, um dos nomes mais influentes da história do jazz e do swing. Os bilhetes custam 7,5 euros. Sob a direcção de Ray McVay, mais de vinte músicos e cantores sobem ao palco para apresentar o novo espetáculo `In the Mood for Christmas´, que convida o público a viajar até aos anos dourados do swing.

