uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.18 1ª página Cultura e Lazer Magia de Natal invadiu a Carregueir ...
Magia de Natal invadiu a Carregueira com música e mostra de artesanato
Diferentes gerações subiram ao palco no evento Nosso Natal - foto DR

Magia de Natal invadiu a Carregueira com música e mostra de artesanato

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O espírito do Natal chegou à freguesia da Carregueira, no concelho da Chamusca, com uma actividade que juntou várias famílias no polivalente da aldeia. O evento Nosso Natal “superou, e muito, todas as expectativas”, refere a junta de freguesia em comunicado. “O nosso coração está cheio de gratidão. Aos expositores da 13.ª Mostra de Artesanato, que deram corpo ao talento e às tradições das nossas mãos, trazendo peças únicas cheias de história e alma. Aos grupos que subiram ao palco, da ternura das nossas AAAF à força da Tuna da Universidade Sénior da Carregueira, da alegria contagiante das Bandas da SFIRC e à beleza dos r anchos, cada actuação foi um presente que nos ofereceram”, lê-se na nota.
O comunicado termina com um agradecimento às “famílias, amigos, crianças e avós, que partilharam o mesmo sorriso. Foi a celebração do que mais valorizamos, os laços que nos unem, o espírito de comunidade e a beleza de construirmos memórias juntos”, conclui.

Magia de Natal invadiu a Carregueira com música e mostra de artesanato
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...