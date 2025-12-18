uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-18
Motards da Família D'Estrada voltam a vestir o fato de Natal e a animar quatro concelhos
Motards da Família D’Estrada voltam a vestir o fato de Natal e a animar quatro concelhos
Associação do Porto Alto celebrou quadra festiva - foto DR

A tradição voltou a cumprir-se e o espírito de Natal fez-se ouvir nos motores das motos da Família D’Estrada, que realizou mais uma edição do passeio de Pais e Mães Natal. O grupo motard percorreu, no dia 7 de Dezembro, os concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Coruche, num desfile marcado pela cor, música típica da quadra e pelo entusiasmo que, segundo os organizadores, a comunidade já reconhece como parte da época natalícia.
O grupo destaca que a iniciativa tem como propósito “espalhar o espírito natalício, levando sorrisos e boa energia a todos, sem excepção”. A recepção positiva do público foi notória ao longo do percurso, com vários motards a juntarem-se espontaneamente à caravana festiva, gesto que os responsáveis classificam como “indescritível”. A Família D’Estrada é uma associação com cerca de meia centena de sócios que nasceu no Porto Alto.

