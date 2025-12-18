uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-18
Parada de Natal animou centro de Santarém
Reino de Natal decorre até 24 de Dezembro - foto O MIRANTE

A Parada de Natal alegrou o centro histórico de Santarém na manhã de sábado, 13 de Dezembro. Duendes e gnomos malabaristas, o Pai e a Mãe Natal e um trio de músicos espalharam alegria e animação pelas ruas da cidade, fazendo as delícias dos mais novos.
O Reino de Natal continua a proporcionar diversão e convívio no Jardim da Liberdade, onde não faltam uma roda gingante, uma pista de gelo, lojinhas de artesanato e roulotes de comida e bebida. O maior presépio do Ribatejo, a Casa do Pai Natal, carrosséis e a árvore de Natal gigante são outras atracções natalícias espalhadas pela cidade.

