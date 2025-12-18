uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-18
Edição de 2025.12.18

Tomar recebe concerto inédito de “Jazz Sinfónico no Natal”

O Palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber no próximo dia 20 de Dezembro a Orquestra Sinfónica de Thomar e a Orquestra Jazz de Tomar, que vão apresentar o espectáculo “Jazz Sinfónico no Natal”, um concerto especial que marca o encerramento da temporada e promete uma fusão inédita entre o universo sinfónico e a sonoridade do jazz. O espectáculo reúne temas clássicos e emblemáticos da época natalícia, apresentados numa estética híbrida que combina arranjos e orquestrações do pianista Joaquim Roberto com a direcção musical de Simão Francisco, maestro titular da Orquestra Sinfónica. A iniciativa pretende oferecer ao público uma experiência musical envolvente, que celebra o espírito natalício de forma inesperada e memorável. O concerto, considerado pela organização um dos momentos mais marcantes do ano, pretende não só destacar o talento das duas formações tomarenses, como também proporcionar um serão “culturalmente inesquecível”.

