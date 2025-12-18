uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-18
Desporto Alenquer distingue três atletas com ...

Alenquer distingue três atletas com votos de louvor pelos feitos desportivos

Município de Alenquer distinguiu três atletas do concelho com votos de louvor. Gonçalo Martinho, Maria Carvalho e Filipe Aguiar elevaram o nome do território ao mais alto nível nas modalidades de pentatlo moderno e perícias automóveis.

A Câmara de Alenquer aprovou em reunião do executivo a atribuição de três votos de louvor a atletas do concelho que se distinguiram a nível nacional nas respectivas modalidades. Gonçalo Martinho, Maria Carvalho e Filipe Aguiar foram reconhecidos pelo contributo prestado ao prestígio desportivo do território.
A Sociedade Recreativa do Camarnal alcançou resultados de relevo no Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno, disputado na Madeira. No escalão Absoluto, Gonçalo Martinho, de 23 anos, sagrou-se campeão nacional, concluindo a derradeira etapa em primeiro lugar e somando 1446 pontos. No sector feminino, a jovem Maria Carvalho, nascida em 2008, conquistou o título nacional no escalão sub-19.
Também no desporto motorizado Alenquer voltou a estar em destaque. Filipe Aguiar sagrou-se campeão nacional absoluto de Perícias 2025. Ao volante de um Peugeot 205 Proto, o piloto obteve nova vitória na Perícia Automóvel Guarda Logística, fechando o campeonato com 219 pontos e superando Henrique Borges (208 pontos) e António Borges (151 pontos).

