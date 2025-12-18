Alenquer distingue três atletas com votos de louvor pelos feitos desportivos

Município de Alenquer distinguiu três atletas do concelho com votos de louvor. Gonçalo Martinho, Maria Carvalho e Filipe Aguiar elevaram o nome do território ao mais alto nível nas modalidades de pentatlo moderno e perícias automóveis.

A Câmara de Alenquer aprovou em reunião do executivo a atribuição de três votos de louvor a atletas do concelho que se distinguiram a nível nacional nas respectivas modalidades. Gonçalo Martinho, Maria Carvalho e Filipe Aguiar foram reconhecidos pelo contributo prestado ao prestígio desportivo do território.

A Sociedade Recreativa do Camarnal alcançou resultados de relevo no Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno, disputado na Madeira. No escalão Absoluto, Gonçalo Martinho, de 23 anos, sagrou-se campeão nacional, concluindo a derradeira etapa em primeiro lugar e somando 1446 pontos. No sector feminino, a jovem Maria Carvalho, nascida em 2008, conquistou o título nacional no escalão sub-19.

Também no desporto motorizado Alenquer voltou a estar em destaque. Filipe Aguiar sagrou-se campeão nacional absoluto de Perícias 2025. Ao volante de um Peugeot 205 Proto, o piloto obteve nova vitória na Perícia Automóvel Guarda Logística, fechando o campeonato com 219 pontos e superando Henrique Borges (208 pontos) e António Borges (151 pontos).