CPCD da Póvoa de Santa Iria recebe ...

CPCD da Póvoa de Santa Iria recebe 100 mil euros para concluir cobertura do pavilhão

Câmara de Vila Franca de Xira vai apoiar o Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria com 100 mil euros para concluir a cobertura do pavilhão desportivo. A obra, orçada em 900 mil euros, deverá ficar concluída em 2026 e inclui novo piso e balneários.

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria vai receber um apoio de 100 mil euros da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para finalizar a obra do pavilhão desportivo, nomeadamente a cobertura. O protocolo entre o município e o clube foi assinado no dia 6 de Dezembro depois da aprovação do apoio na reunião de câmara de 24 de Novembro.
A obra de cobertura do pavilhão vai ficar pronta em 2026 e é uma ambição da direcção do CPCD. Depois da câmara ter investido 300 mil euros a colocar uma cobertura apenas no antigo rinque desportivo, os dirigentes do clube foram mais além e decidiram avançar para a cobertura total do recinto, numa obra que custará 900 mil euros no total. Desse valor, 350 mil euros são suportados directamente pelo CPCD, e o restante por parceiros institucionais como a Câmara de Vila Franca de Xira. Os trabalhos, além da cobertura, incluem a colocação de um novo piso e a construção de novos balneários.
“Temos consciência do enorme passo que estamos a dar, tanto a nível financeiro como estrutural, mas move-nos uma vontade férrea de materializar este projecto, sabendo nós que este não irá beneficiar apenas o CPCD mas indirectamente toda a comunidade desportiva da Póvoa”, defendeu recentemente Joaquim Ramos, presidente da direcção, aquando do aniversário do clube.

