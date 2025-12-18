CPCD da Póvoa de Santa Iria recebe 100 mil euros para concluir cobertura do pavilhão

Câmara de Vila Franca de Xira vai apoiar o Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria com 100 mil euros para concluir a cobertura do pavilhão desportivo. A obra, orçada em 900 mil euros, deverá ficar concluída em 2026 e inclui novo piso e balneários.

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria vai receber um apoio de 100 mil euros da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para finalizar a obra do pavilhão desportivo, nomeadamente a cobertura. O protocolo entre o município e o clube foi assinado no dia 6 de Dezembro depois da aprovação do apoio na reunião de câmara de 24 de Novembro.

A obra de cobertura do pavilhão vai ficar pronta em 2026 e é uma ambição da direcção do CPCD. Depois da câmara ter investido 300 mil euros a colocar uma cobertura apenas no antigo rinque desportivo, os dirigentes do clube foram mais além e decidiram avançar para a cobertura total do recinto, numa obra que custará 900 mil euros no total. Desse valor, 350 mil euros são suportados directamente pelo CPCD, e o restante por parceiros institucionais como a Câmara de Vila Franca de Xira. Os trabalhos, além da cobertura, incluem a colocação de um novo piso e a construção de novos balneários.

“Temos consciência do enorme passo que estamos a dar, tanto a nível financeiro como estrutural, mas move-nos uma vontade férrea de materializar este projecto, sabendo nós que este não irá beneficiar apenas o CPCD mas indirectamente toda a comunidade desportiva da Póvoa”, defendeu recentemente Joaquim Ramos, presidente da direcção, aquando do aniversário do clube.