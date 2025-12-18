Internacional Daniel Kenedy é o novo treinador da equipa sénior do Riachense

Daniel Kenedy é um dos nomes conhecidos do futebol português, tendo representado a selecção nacional e clubes como o Benfica e o Porto. O principal objectivo é tentar salvar o Riachense da despromoção.

O Clube Atlético Riachense apresentou na quinta-feira, 11 de Dezembro, o novo treinador da equipa sénior, Daniel Kenedy, que contou com um percurso de sucesso a nível nacional e internacional, em clubes como o Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, Paris Saint Germain (PSG), entre outros, e ainda presenças pela Selecção Nacional.

Daniel Kenedy chega a Riachos trazendo consigo a experiência acumulada ao longo de uma carreira de mais de uma década como treinador. Na região ribatejana já treinou clubes como o Sport Lisboa e Cartaxo e o Coruchense, mas foi ao serviço do Leixões que teve a sua maior experiência como técnico principal.

Daniel Kenedy terminou a carreira de jogador em 2012, passando, exclusivamente, a ser treinador. Estava sem clube desde 2023, altura em que deixou o Loures. Regressa ao activo para tentar continuar a manter o Riachense na primeira divisão distrital, salvando-o assim da despromoção à segunda divisão. A equipa do Riachense está neste momento no 15.º e penúltimo lugar, com quatro pontos em 11 jogos.

Na fotografia que ilustra este texto estão António Silva, presidente da Assembleia Geral do Clube Atlético Riachense, Daniel Kenedy, novo treinador da equipa sénior, Paulo Pereira, presidente do Clube Atlético Riachense, e António Júlio Pereira Jorge, presidente da Junta de Freguesia de Riachos.