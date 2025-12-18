Jovens nadadores de Coruche somam onze pódios em Quarteira

Os nadadores da Búzios assinaram uma das melhores prestações da época no Torneio Zonal Sul, que decorreu em Quarteira. Os atletas coruchenses somaram 11 pódios: três títulos de campeão zonal, quatro medalhas de prata e quatro de bronze. O desempenho foi reforçado por oito novos recordes pessoais, quatro dos quais também recordes do clube e, ainda, um recorde distrital.

David Pacheco destacou-se com o ouro nos 200 metros mariposa, a prata nos 400 livres e o bronze nos 400 estilos. O nadador estabeleceu três marcas pessoais (200 mariposa, 400 estilos e 100 mariposa) e fixou dois novos recordes do clube (200 mariposa e 400 estilos).

Sofia Pereira conquistou duas medalhas de prata nos 200 livres e dois bronzes nos 50 e 800 livres. Somou três recordes pessoais (100, 200 e 400 livres), um recorde distrital juvenil B da ANDS nos 200 metros livres e um recorde do clube na mesma distância.

Leonor Martins contribuiu igualmente para o sucesso da equipa, vencendo os 800 e 400 metros livres, alcançando a prata nos 200 livres e o bronze nos 400 estilos. Registou ainda dois recordes pessoais (400 estilos e 200 livres) e um recorde do clube nos 400 estilos.

A competição reuniu os melhores nadadores juvenis da metade sul do país e apresentou um nível competitivo elevado. Ao todo, 212 nadadores em representação de 49 clubes marcaram presença na piscina algarvia.