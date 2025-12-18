uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-18
Desporto Judo da Casa Benfica de Santarém
Judo da Casa Benfica de Santarém com pódios
Competição de judo no Tramagal reuniu dezenas de jovens atletas - foto DR

A Casa Benfica de Santarém competiu no II Open Tramagal de Judo e no Torneio de Natal Tramagal tendo obtido diversos pódios. Camila Solska no Open Tramagal e Francisco Sepúlveda, Francisco Almeida, Guilherme Casaca e Pedro Cordeiro conquistaram primeiros lugares na prova de Natal. Nesta mesma competição, Djaad Saím foi 2º e Djudd Saím 3º. Os jovens atletas foram acompanhados pelos treinadores Mestre Jorge Barroca e Carlos Ricardo.

