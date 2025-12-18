Proibição de venda de bebidas alcoólicas nos jogos de futebol afecta finanças dos clubes

Os quatro clubes de futebol federado do concelho de Salvaterra de Magos manifestaram preocupação com a forma como está a ser aplicada a Lei n.º 39/2009, que proíbe a venda de álcool nos campos de futebol durante os jogos. Alertam para o impacto financeiro negativo nas receitas, que coloca em causa a continuidade das equipas seniores e dos escalões de formação.

Os clubes de futebol do concelho de Salvaterra de Magos alertaram, em comunicado conjunto, que a actual aplicação da Lei n.º 39/2009 está a ter um impacto “muito significativo” na sustentabilidade das instituições desportivas. Segundo os clubes, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos retirou uma fonte de receita que representava historicamente entre 40% e 60% do total, comprometendo o pagamento de despesas consideradas essenciais, como arbitragem, seguros, transportes e manutenção das infraestruturas.

Os dirigentes do CD Salvaterrense, GD Forense, GD Marinhais e SC Glória do Ribatejo sublinham que a aplicação da lei se tornou mais rígida já com a pré-época em curso, numa fase em que os clubes tinham orçamentos definidos e compromissos assumidos com jogadores e equipas técnicas, agravando o impacto financeiro da medida.

Em comunicado, os clubes referem ainda que a interpretação da lei não é uniforme no distrito de Santarém, o que coloca as colectividades de Salvaterra de Magos em desvantagem face a outros clubes que competem nas mesmas provas. Apesar das dificuldades, os clubes afirmam manter total disponibilidade para cumprir a legislação, apontando soluções como a criação de zonas devidamente delimitadas e sinalizadas, mas alertam que, nas actuais condições, não conseguem garantir a continuidade das equipas seniores sem colocar em risco a sobrevivência das instituições e dos escalões de formação.

Os clubes apelam também ao apoio da população, incentivando a assistência aos jogos, o pagamento de quotas e o envolvimento com o desporto local.