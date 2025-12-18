uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.18 1ª página Desporto Proibição de venda de bebidas alcoó ...

Proibição de venda de bebidas alcoólicas nos jogos de futebol afecta finanças dos clubes

Os quatro clubes de futebol federado do concelho de Salvaterra de Magos manifestaram preocupação com a forma como está a ser aplicada a Lei n.º 39/2009, que proíbe a venda de álcool nos campos de futebol durante os jogos. Alertam para o impacto financeiro negativo nas receitas, que coloca em causa a continuidade das equipas seniores e dos escalões de formação.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os clubes de futebol do concelho de Salvaterra de Magos alertaram, em comunicado conjunto, que a actual aplicação da Lei n.º 39/2009 está a ter um impacto “muito significativo” na sustentabilidade das instituições desportivas. Segundo os clubes, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos retirou uma fonte de receita que representava historicamente entre 40% e 60% do total, comprometendo o pagamento de despesas consideradas essenciais, como arbitragem, seguros, transportes e manutenção das infraestruturas.
Os dirigentes do CD Salvaterrense, GD Forense, GD Marinhais e SC Glória do Ribatejo sublinham que a aplicação da lei se tornou mais rígida já com a pré-época em curso, numa fase em que os clubes tinham orçamentos definidos e compromissos assumidos com jogadores e equipas técnicas, agravando o impacto financeiro da medida.
Em comunicado, os clubes referem ainda que a interpretação da lei não é uniforme no distrito de Santarém, o que coloca as colectividades de Salvaterra de Magos em desvantagem face a outros clubes que competem nas mesmas provas. Apesar das dificuldades, os clubes afirmam manter total disponibilidade para cumprir a legislação, apontando soluções como a criação de zonas devidamente delimitadas e sinalizadas, mas alertam que, nas actuais condições, não conseguem garantir a continuidade das equipas seniores sem colocar em risco a sobrevivência das instituições e dos escalões de formação.
Os clubes apelam também ao apoio da população, incentivando a assistência aos jogos, o pagamento de quotas e o envolvimento com o desporto local.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...