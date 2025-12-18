uma parceria com o Jornal Expresso

Skate Park de Tomar recebe workshop ...

Skate Park de Tomar recebe workshop aberto a toda a comunidade

O Skate Park de Tomar vai receber um Workshop de Skate dirigido a todos os munícipes e visitantes, numa iniciativa conjunta do projecto COOL@RT e da Associação ALL ABOARD. A actividade integra o programa das férias escolares e pretende incentivar a prática desportiva, a inclusão e a convivência comunitária. O projecto COOL@RT, financiado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e gerido pela Cruz Vermelha Portuguesa, conta com o município de Tomar como principal promotor, reforçando a aposta em acções que promovam criatividade, participação cívica e integração social. A parceria com a associação ALL ABOARD sublinha o objectivo de proporcionar um ambiente totalmente inclusivo, onde principiantes e praticantes experientes encontram acompanhamento especializado. O workshop é gratuito, dispensa inscrição prévia, e convida a comunidade a aproveitar uma tarde dedicada ao skate, ao convívio e ao dinamismo juvenil no parque da cidade.

