 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-18
Alcobaça reconhece Grupo H Saúde co ...
Alcobaça reconhece Grupo H Saúde como de interesse público
Henrique Henriques é o administrador do Grupo H Saúde - foto arquivo O MIRANTE

O Município de Alcobaça reconheceu o Grupo H Saúde com o estatuto de Interesse Público Municipal, destacando a importância e relevância na área da saúde, da acção social, da protecção civil e do desenvolvimento económico e social do concelho. A deliberação foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo realizada a 3 de Outubro.

