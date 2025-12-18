Alcobaça reconhece Grupo H Saúde como de interesse público

O Município de Alcobaça reconheceu o Grupo H Saúde com o estatuto de Interesse Público Municipal, destacando a importância e relevância na área da saúde, da acção social, da protecção civil e do desenvolvimento económico e social do concelho. A deliberação foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo realizada a 3 de Outubro.