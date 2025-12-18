Arruda dos Vinhos reserva verba para estudo sobre novo nó na A9

Orçamento para o próximo ano de Arruda dos Vinhos prevê verba para pagar o muito esperado estudo de impacto de tráfego que pretende dar força à reivindicação de um novo nó na auto-estrada A9, no Cabeço da Rosa.

2026 deverá ser o ano em que fica pronto o estudo de impacto de tráfego encomendado pelos municípios de Arruda dos Vinhos, Loures e Vila Franca de Xira para dar força à reivindicação de construção de um novo nó de acesso à auto-estrada 9 (A9-CREL), no chamado Cabeço da Rosa, entre Arruda dos Vinhos e Alverca. Para fazer face à despesa que caberá à Câmara de Arruda dos Vinhos, esta já reservou uma rubrica para suportar parte da elaboração do estudo no seu orçamento, que foi aprovado em reunião do executivo.

O novo nó é considerado estruturante para os concelhos de Loures, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira, especialmente para a cidade de Alverca. Já devia estar na fase final de conclusão, mas não está a avançar à velocidade esperada pelos autarcas. Paulo Pinto, vice-presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, já tinha lamentado no Verão a demora na conclusão do documento. Agora Carlos Alves, eleito presidente nas últimas autárquicas, diz esperar que o estudo fique pronto nos primeiros meses de 2026.

Em Outubro do ano passado, recorde-se, Arruda dos Vinhos e Loures assinaram um protocolo de cooperação visando a aquisição do estudo de tráfego. O acordo teve como objectivo o lançamento de um procedimento pré-contratual público para a aquisição do Estudo de Impacte de Tráfego, com vista à implementação de um novo nó na A9/A10, em Loures, com ligação à Estrada Municipal 1250 e Estrada Nacional 116 (Cabeço da Rosa), a qual beneficiará as populações dos municípios envolvidos.

Os primeiros contactos entre os três municípios para tornar o nó realidade aconteceram em Janeiro de 2022, como O MIRANTE noticiou, quando as quatro juntas de freguesia dos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Loures exigiram a construção do novo nó de acesso, assinando uma carta conjunta. São Tiago dos Velhos e Arranhó (Arruda dos Vinhos), Bucelas (Loures) e a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Vila Franca de Xira) defenderam a importância da obra, que continua inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030.