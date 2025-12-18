uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.18 1ª página Economia Arruda dos Vinhos reserva verba par ...

Arruda dos Vinhos reserva verba para estudo sobre novo nó na A9

Orçamento para o próximo ano de Arruda dos Vinhos prevê verba para pagar o muito esperado estudo de impacto de tráfego que pretende dar força à reivindicação de um novo nó na auto-estrada A9, no Cabeço da Rosa.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

2026 deverá ser o ano em que fica pronto o estudo de impacto de tráfego encomendado pelos municípios de Arruda dos Vinhos, Loures e Vila Franca de Xira para dar força à reivindicação de construção de um novo nó de acesso à auto-estrada 9 (A9-CREL), no chamado Cabeço da Rosa, entre Arruda dos Vinhos e Alverca. Para fazer face à despesa que caberá à Câmara de Arruda dos Vinhos, esta já reservou uma rubrica para suportar parte da elaboração do estudo no seu orçamento, que foi aprovado em reunião do executivo.
O novo nó é considerado estruturante para os concelhos de Loures, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira, especialmente para a cidade de Alverca. Já devia estar na fase final de conclusão, mas não está a avançar à velocidade esperada pelos autarcas. Paulo Pinto, vice-presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, já tinha lamentado no Verão a demora na conclusão do documento. Agora Carlos Alves, eleito presidente nas últimas autárquicas, diz esperar que o estudo fique pronto nos primeiros meses de 2026.
Em Outubro do ano passado, recorde-se, Arruda dos Vinhos e Loures assinaram um protocolo de cooperação visando a aquisição do estudo de tráfego. O acordo teve como objectivo o lançamento de um procedimento pré-contratual público para a aquisição do Estudo de Impacte de Tráfego, com vista à implementação de um novo nó na A9/A10, em Loures, com ligação à Estrada Municipal 1250 e Estrada Nacional 116 (Cabeço da Rosa), a qual beneficiará as populações dos municípios envolvidos.
Os primeiros contactos entre os três municípios para tornar o nó realidade aconteceram em Janeiro de 2022, como O MIRANTE noticiou, quando as quatro juntas de freguesia dos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Loures exigiram a construção do novo nó de acesso, assinando uma carta conjunta. São Tiago dos Velhos e Arranhó (Arruda dos Vinhos), Bucelas (Loures) e a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Vila Franca de Xira) defenderam a importância da obra, que continua inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...