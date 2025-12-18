uma parceria com o Jornal Expresso

Economia

Cláudia Luís representa Alenquer na direcção do Geoparque Oeste

Vereadora da Câmara de Alenquer foi nomeada para integrar a direcção da AGEO, entidade responsável pela gestão do Oeste UNESCO Global Geopark, que envolve oito municípios.

A vereadora da Câmara de Alenquer, Cláudia Luís, vai representar o município na direcção da Associação Geoparque Oeste (AGEO).
O Oeste UNESCO Global Geopark integra os municípios de Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Peniche e Torres Vedras, abrangendo uma área de 3.040,18 quilómetros quadrados, reconhecida pelo seu património geológico e paleontológico de relevância internacional.
Encontra-se actualmente em curso um processo de alargamento territorial superior a 10%, na sequência da Carta de Intenção remetida à Comissão Nacional da UNESCO, a 12 de Junho de 2025, o que implica um reforço da coordenação intermunicipal e técnico-científica.
Segundo a proposta, a designação de um representante municipal na direcção da AGEO assenta, sobretudo, na necessidade de garantir a representação institucional de Alenquer na definição de estratégias, planos e candidaturas, bem como no acompanhamento da coordenação técnico-científica. A nomeação de Cláudia Luís foi aprovada em reunião de câmara, com votos a favor do executivo do PS e do TODOS, e a abstenção do vereador independente, Tiago Pedro, e do vereador do Chega, Carlos Sequeira.

