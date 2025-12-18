uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.18 1ª página Economia Distrito de Santarém com forte ades ...

Distrito de Santarém com forte adesão à greve e perturbações em câmaras e empresas municipais

Paralisação de 24 horas afectou autarquias, uniões e juntas de freguesia por todo o distrito de Santarém, assim como serviços de água e saneamento, estabelecimentos de ensino, entre outros serviços.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) falou de uma “forte adesão” à greve geral que se realizou na quinta-feira, 11 de Dezembro, no distrito de Santarém, alertando para impactos significativos em serviços municipais e empresas do sector empresarial local. Em comunicado, a Direcção Regional do STAL de Santarém indica que a paralisação de 24 horas afectou autarquias, uniões e juntas de freguesia por todo o distrito, assim como serviços de água e saneamento, escolas, jardins-de-infância, piscinas, bibliotecas, tesourarias e atendimento administrativo.
O sindicato refere que os objectivos da greve geral passam por “derrotar o pacote laboral”, combater “baixos salários, injustiças e desigualdades” e “exigir aumentos salariais”. Entre as reivindicações apresentadas no comunicado, o STAL pede a actualização do suplemento de insalubridade, penosidade e risco (SIPR), a redução do horário de trabalho para efeitos de reforma e mais dias de férias. Defende também a reposição integral do direito à indemnização por acidente de trabalho ou doença profissional, a identificação e regulamentação das profissões de desgaste rápido e a criação de suplementos para trabalhadores que asseguram serviços essenciais fora do horário normal.
Segundo o sindicato, as propostas do Governo representam “um ataque aos direitos consagrados na Constituição” e um “retrocesso inaceitável”, que “agravam problemas existentes” e favorecem as “pretensões do capital”. “É um frete às pretensões do grande capital que os patrões aplaudem, já que desejam trabalhadores descartáveis com salários de miséria”, lê-se no comunicado. O comunicado refere ainda que a greve geral decorre num contexto de “agravamento das condições de vida” e “lucros recorde” dos grandes grupos económicos, acusando o governo de “presentear” com “borlas fiscais” as principais empresas. “Enquanto se agravam as condições de vida de trabalhadores, reformados e jovens, devido aos baixos salários e pensões, ao aumento do custo de vida e à dificuldade de acesso a bens e serviços, os grandes grupos económicos acumulam lucros milionários”, escreve o sindicato, recordando que, no sector bancário, BCP, Santander, Novo Banco e BPI arrecadaram quase 1.500 milhões de euros em comissões até Setembro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...