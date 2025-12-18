Inscrições para o Passeio TT 2026 dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre
Estão a decorrer as inscrições para o Passeio Todo o Terreno 2026, dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, que decorrerá no dia 8 de Fevereiro, domingo.
O Passeio TT de Alcoentre é um evento anual de relevância para a comunidade local reunindo participantes de várias regiões. As receitas revertem para a aquisição de equipamento técnico e EPI para os Bombeiros Voluntários de Alcoentre, e para acções de reflorestação na Serra de Montejunto.
