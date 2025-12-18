uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-18
CDU abdica da presidência da Assembleia de Alverca e Sobralinho para evitar eleições

Depois de inicialmente os socialistas terem recusado integrar o executivo da CDU, liderado por Carlos Gonçalves, acabaram por aceitar colocar um membro no executivo, sem pelouros, em troca da presidência da assembleia de freguesia.

Depois de semanas de impasse e a séria ameaça da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho ter de voltar a eleições, devido à incapacidade de eleger o último membro para o executivo da junta, o impasse foi quebrado na decisiva assembleia de freguesia realizada na noite de 15 de Dezembro no Centro Cultural do Bom Sucesso.
Depois de inicialmente o PS se recusar a indicar um eleito para fechar o executivo, acabou por ser selado um acordo ao cair do pano, depois do presidente da junta, Carlos Gonçalves (CDU), ameaçar pedir a dissolução do órgão por não ter condições de governabilidade.
A solução acabou por ser conseguida depois da CDU abdicar da presidência da assembleia de freguesia, com Carla Tavares a renunciar ao cargo e com isso permitindo que Rita Merenda (PS), que foi cabeça de lista dos socialistas nas últimas autárquicas, fosse eleita para ser a nova presidente da assembleia de freguesia. Rita Merenda foi eleita com um voto contra, duas abstenções e 16 votos a favor. Carla Tavares (CDU), que tomara posse como presidente da assembleia, renunciou ao cargo, justificando a saída com a necessidade do executivo “poder fazer o seu trabalho em pleno” e de “consciência plena e em nome da democracia e da população”.
À troca da presidência da assembleia, o PS indicou Francisco Castelo Branco para integrar o executivo, sem pelouros, permitindo que a gestão CDU possa trabalhar e, ainda este ano, apresentar um orçamento. A sua eleição foi feita com 16 votos a favor e 3 abstenções. O novo executivo da junta passa a ser composto por Carlos Gonçalves (presidente), Fernando Caio, Teresa Mamede, Fausto Rosa, Ramiro Bom, Helena Seita e Francisco Castelo Branco.

