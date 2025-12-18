João Leite e Helena Neves eleitos para a mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), foi eleito vice-presidente da mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no congresso realizado sábado, 13 de Dezembro, onde foram escolhidos os novos dirigentes dessa entidade. Pedro Pimpão, autarca de Pombal, é o novo presidente da ANMP. Não há nenhum autarca da região ribatejana na equipa directiva liderada por Pedro Pimpão, que é composta ainda por cinco vice-presidentes e onze vogais.

“Uma honra e uma motivação acrescida. Uma afirmação de Santarém no contexto nacional. Esta eleição representa um compromisso renovado com o Poder Local, enquanto pilar essencial da democracia e instrumento decisivo para a promoção da qualidade de vida das populações, do desenvolvimento equilibrado dos territórios, do crescimento económico, da coesão social e da valorização das nossas comunidades”, partilhou João Leite nas redes sociais.

Já a presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, foi eleita vogal da mesa do Congresso da ANMP, no XXVII Congresso da associação, que decorreu no fim-de-semana em Viana do Castelo.