Edição de 2025-12-18
Edição de 2025.12.18 1ª página Política Novo Espaço do Cidadão no Hospital ...
Novo Espaço do Cidadão no Hospital de Santarém
Utentes passam a poder tratar de diversos assuntos relacionados com a administração central - foto DR

Novo Espaço do Cidadão no Hospital de Santarém

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) inaugurou no dia 15 de Dezembro no Hospital Distrital de Santarém um novo Espaço do Cidadão. Esta é uma iniciativa que resulta de uma parceria com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. O objectivo principal do novo Espaço do Cidadão passa por aproximar os serviços dos cidadãos, simplificar procedimentos e evitar deslocações desnecessárias. Com este novo espaço, os utentes passam a poder tratar de diversos assuntos como processos relacionados com a Carta de Condução, entrega de despesas à ADSE, questões ligadas a emprego e formação profissional, alterações de morada no Cartão de Cidadão, pedido do Cartão Europeu de Seguro de Doença, entre outros.

Novo Espaço do Cidadão no Hospital de Santarém
