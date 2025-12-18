uma parceria com o Jornal Expresso

Presidente de Azambuja decide sozinho contratos até 748 mil euros

Os vereadores do PSD na Câmara de Azambuja consideram que a proposta de delegação de competências que viabiliza que contratos públicos até 748 mil euros, o máximo permitido por lei, possam ser decididos directamente pelo presidente do município, Silvino Lúcio (PS), é “excessivo”, e por isso votaram contra. Margarida Lopes e Luís Benavente entendem que os restantes eleitos do executivo municipal devem ser ouvidos em muitas situações que esta delegação de competências no presidente vai permitir viabilizar sem diálogo. “É certo que há necessidade da delegação de competências da câmara no presidente”, ressalvou Luís Benavente, salientando contudo que, neste caso, se está a ir até ao limite máximo permitido por lei, o que o PSD considera ser exagerado. A proposta apresentada pelo presidente do município, Silvino Lúcio, foi aprovada por maioria com os votos favoráveis do PS (3), CDU (1) e Chega (1).

