Urgência de obras na EN118 domina encontro entre autarca de Benavente e IP

Câmara de Benavente e Infraestruturas de Portugal voltam a discutir a necessidade de obras de fundo e a conclusão dos trabalhos pendentes no principal eixo rodoviário do concelho.

A presidente da Câmara de Benavente reuniu com o director regional das Infraestruturas de Portugal (IP), Vítor Sequeira, para reforçar a urgência de uma intervenção de fundo na Estrada Nacional 118 e para pedir a conclusão dos últimos trabalhos que permanecem pendentes naquele troço. Durante a reunião de trabalho, que contou também com elementos da equipa técnica da IP, foram debatidas prioridades e traçadas linhas para preparar futuras intervenções numa via que continua a ser considerada estratégica para o concelho e para as localidades vizinhas.

Segundo o município, a EN 118 carece de uma requalificação profunda, capaz de garantir melhores condições de circulação e maior segurança rodoviária. A autarquia sublinha igualmente a necessidade de fechar o ciclo dos trabalhos já iniciados, insistindo para que a Infraestruturas de Portugal acelere processos e garanta a conclusão dos trabalhos de pintura em alguns dos troços, cujas passadeiras estão ainda por sinalizar.