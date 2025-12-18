uma parceria com o Jornal Expresso

VFX abre período de propostas para orçamento participativo

De 1 de Dezembro de 2025 a 31 de Janeiro de 2026 decorre a fase de apresentação de propostas ao Orçamento Participativo deste ano (OP2025) do município de Vila Franca de Xira, que este ano volta a integrar duas modalidades: o Orçamento Participativo Geral (OPG) e o Orçamento Participativo Entidades (OPE).
No OPG podem participar todos os cidadãos recenseados no concelho, enquanto no OPE é a vez das entidades sem fins lucrativos - como as associações - apresentarem projectos que promovam actividades de interesse público no território. Para esta edição, há uma verba alocada de 900 mil euros, distribuída entre as duas categorias - 450 mil euros para o OPG e 450 mil euros para o OPE.
As propostas podem ser submetidas através do Portal do Orçamento Participativo, por e-mail, por via postal para a morada da Praça Bartolomeu Dias, n.º 9 Quinta da Mina, 2600-076 Vila Franca de Xira, ou presencialmente na Loja do Munícipe, localizada na mesma morada. Toda a informação detalhada sobre regras, critérios de elegibilidade e procedimentos encontra-se disponível no Regulamento do Orçamento Participativo, online, no site do município.
Como é habitual, a câmara vai promover em Janeiro várias sessões de esclarecimento dirigidas à população, onde será possível obter informação técnica sobre a apresentação de propostas e colocar dúvidas directamente à equipa responsável pelo processo.

