Abrantes aprova maior orçamento de sempre com forte aposta na habitação e educação

Orçamento para 2026 da Câmara de Abrantes é de 71,9 milhões de euros, um aumento de 16% que vai incidir fundamentalmente na aposta na habitação, educação, saúde e requalificação urbana.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou o orçamento para 2026, no valor de 71,9 milhões de euros, mais 16% face a 2025, e o maior de sempre, com forte aposta na habitação, educação, saúde e requalificação urbana. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), justificou o aumento de 16% no orçamento com a conjugação de vários programas de financiamento europeu, entre eles o Portugal 2030, o PRR e o Fundo de Transição Justa. Segundo o autarca, o concelho de Abrantes vive “um momento de grande exigência, de grandes compromissos” e está perante uma “oportunidade decisiva” para concretizar obras estruturantes.

O orçamento, aprovado pelos eleitos do PS, com abstenção do eleito do Chega e voto contra dos dois vereadores da AD, por “não espelhar as prioridades da AD”, sobe de 62,08 milhões, em 2025, para 71,87 milhões em 2026, reflectindo um reforço da despesa de capital, que passa a representar 47% do total. Os investimentos, 32,9 milhões, concentram 35% do orçamento e crescem 7,7 milhões face ao ano anterior. A habitação é uma das áreas com maior peso orçamental, ultrapassando os 10 milhões, destinados sobretudo à construção de 64 apartamentos de renda acessível para jovens, no Tramagal, Rossio ao Sul do Tejo e no centro histórico de Abrantes. “Não é habitação social, é renda acessível para jovens que têm o seu emprego, mas que encontrem aqui uma renda mais acessível”, esclareceu Valamatos, sublinhando que o investimento está quase todo concentrado em 2026, o que explica a sua expressão percentual no orçamento. Além da habitação, o autarca lembra que há outras obras que têm de avançar dentro do mesmo período, como a creche, a unidade de saúde familiar, a rotunda do hospital e a transformação do antigo mercado num espaço multiúsos para eventos como as Festas da Juventude ou a Feira Nacional da Doçaria.

Entre os investimentos previstos, Manuel Valamatos apontou ainda para a Educação, onde se destaca o investimento na Escola Superior de Tecnologia e na Residência de Estudantes, num total de 7,1 milhões atribuídos ao sector. Na área das infraestruturas e mobilidade, está prevista a reabilitação de arruamentos e vias municipais, incluindo contratos interadministrativos com juntas de freguesia. Ainda no domínio da mobilidade urbana, a autarquia reserva 700 mil euros para a construção da nova rotunda de acesso ao hospital. A Saúde recebe 2,12 milhões para a Unidade de Saúde Familiar Norte e 716 mil euros para novos equipamentos destinados à UCSP de Abrantes – Alferrarede. Já na cultura e equipamentos colectivos, o município investe no Pavilhão Multiusos e na modernização da mecânica de cena do Cine-Teatro.

Outros projectos com dotação relevante incluem 575 mil euros para os “Percursos que ligam a Terra ao Rio”, 550 mil euros para o Parque Industrial de Abrantes, 530 mil euros para escolas, 428 mil euros para instalações desportivas, 390 mil euros para eficiência energética e 325 mil euros para material de transporte. Os Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) apresentam igualmente o maior orçamento da sua história, no valor de 10,43 milhões. Segundo o município, em 2026, inicia-se um “ciclo de forte investimento no abastecimento de água”, incluindo a requalificação das redes da Barrada e do Pego, remodelação de sistemas em várias localidades, reabilitação de infraestruturas como reservatórios e estações de tratamento, ampliação da telegestão e acções de eficiência energética nas instalações operadas pelos serviços. Já a política fiscal do município para o próximo ano vai seguir a mesma linha aplicada em 2025, mantendo-se inalterável, num ponto aprovado pela maioria PS e que contou com a abstenção dos eleitos da AD e do Chega.