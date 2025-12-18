Bombeiros de Salvaterra de Magos perdem ambulância em novo acidente na EN118

A viatura de socorro dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos seguia em marcha para uma ocorrência quando colidiu com um automóvel ligeiro, numa estrada que já registou outros acidentes graves envolvendo meios de emergência.

Os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos perderam mais uma ambulância de socorro na sequência de uma colisão rodoviária ocorrida na Estrada Nacional 118, em Salvaterra de Magos, quando a viatura se deslocava para uma ocorrência. A ambulância envolvida na colisão ficou inoperacional, reduzindo a capacidade operacional da corporação, que fica assim com menos uma viatura de emergência ao serviço da população.

De acordo com a corporação, o acidente envolveu uma ambulância de socorro e um veículo ligeiro, tendo resultado em dois feridos, entre os quais um bombeiro, que foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém. Segundo os Bombeiros de Salvaterra de Magos, ambos os sinistrados, que sofreram ferimentos leves, tiveram alta e encontravam-se em casa a recuperar.

Em comunicado, a corporação agradeceu as várias mensagens e contactos de solidariedade recebidos após o acidente, ocorrido ao final da tarde de 9 de Dezembro, com o alerta a ser dado cerca das 17h00. Os bombeiros salientaram ainda o apoio prestado no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça e pela coordenação do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, destacando a resposta articulada dos meios de socorro.

Recorde-se que a EN118, no concelho de Salvaterra de Magos, tem sido palco de vários acidentes envolvendo veículos de emergência. Em Julho deste ano, a corporação já tinha ficado privada de utilizar uma ambulância depois de ter colidido com um automóvel ligeiro, em Marinhais, no âmbito da resposta a uma ocorrência na Glória do Ribatejo para socorrer uma idosa de 91 anos.

No mês de Novembro, os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos percorreram 70.807 quilómetros e estiveram presentes em 866 ocorrências, das quais 352 emergências pré-hospitalares.