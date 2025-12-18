Dadores de Vialonga com recolha a 22 de Dezembro

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, no dia 22 de Dezembro, uma recolha de sangue no Pavilhão Gimnodesportivo de Vialonga, do Grupo Desportivo de Vialonga. A acção tem lugar entre as 15h00 e as 19h00. A iniciativa, realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), tem como principal objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças. O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa.