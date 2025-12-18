Detido em Vila Franca de Xira por violência doméstica

A PSP deteve um homem de 42 anos, na freguesia de Vila Franca de Xira, por suspeita da prática do crime de violência doméstica em flagrante delito. Após terem conhecimento de uma ocorrência de agressões entre casal, na via pública, os polícias deslocaram-se ao local. À chegada da PSP, o suspeito demonstrou nervosismo e agitação.

A vítima, em estado de visível abalo emocional e manifestando medo, relatou aos agentes que tinha sido perseguida e agredida pelo suspeito. Descreveu ainda que o suspeito a tinha agarrado pelo pescoço e empurrado contra umas grades, ao mesmo tempo que proferia ameaças e diversos impropérios contra si. O relato da vítima foi corroborado por diversas testemunhas que assistiram ao episódio, ocorrido no dia 14 de Dezembro.