uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.18 1ª página Sociedade Detido em Vila Franca de Xira por v ...

Detido em Vila Franca de Xira por violência doméstica

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A PSP deteve um homem de 42 anos, na freguesia de Vila Franca de Xira, por suspeita da prática do crime de violência doméstica em flagrante delito. Após terem conhecimento de uma ocorrência de agressões entre casal, na via pública, os polícias deslocaram-se ao local. À chegada da PSP, o suspeito demonstrou nervosismo e agitação.
A vítima, em estado de visível abalo emocional e manifestando medo, relatou aos agentes que tinha sido perseguida e agredida pelo suspeito. Descreveu ainda que o suspeito a tinha agarrado pelo pescoço e empurrado contra umas grades, ao mesmo tempo que proferia ameaças e diversos impropérios contra si. O relato da vítima foi corroborado por diversas testemunhas que assistiram ao episódio, ocorrido no dia 14 de Dezembro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...